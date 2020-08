Squadra di calcio nei guai, le accuse sono pesantissime: documenti falsi e frode [NOME e DETTAGLI] (Di sabato 29 agosto 2020) Il Royal Excel Mouscron, Squadra della prima divisione belga che negli ultimi anni ha fatto parlare di sé soprattutto per ragioni extra-campo, è finito nuovamente nei guai. Le accuse della Procura di Bruxelles sono pesantissime: uso di falsi documenti e frode. Come riporta ‘calciomercato.com’, il tutto scaturisce dalle grandi manovre che sarebbero state condotte per occultare la posizione di controllo sul club da parte dei super-agenti Pini Zahavi e Fali Ramadani. Nonostante il passaggio della società nelle mani di Gerard Lopez, le indagini continuano e i reati contestati aumentano. Inoltre, negli anni passati, i vertici del club possano avrebbero truccato le carte garantire al Mouscron di ottenere ... Leggi su calcioweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : Squadra calcio Calcio, Legino. Verdeblu in campo alle 15, la squadra di Tobia sarà ospite dell'Olmo SvSport.it Caputo: «Questa convocazione in Nazionale la dedico alla mia Altamura»

Altamura - Il primo amore non si dimentica mai. Nel calcio come nella vita. E Ciccio Caputo, «l’intruso» fra i mostri sacri del gol in Serie A (21 centri, alle spalle di Lukaku, Cristiano Ronaldo, Imm ...

Klopp vota Cristiano Ronaldo: «È il migliore al mondo, Messi forse del Barcellona»

Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, vota Cristiano Ronaldo nell’eterna lotta tra il portoghese e Lionel Messi. Il manager dei Reds, in una intervista a Marca, ha infatti elogiato il numero 7 della ...

