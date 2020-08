Renault Clio festeggia i 30 anni con la tecnologia E-Tech Hybrid (Di sabato 29 agosto 2020) Renault Clio, 30 anni di evoluzioni stilistiche e tecnologiche, cercando di rispondere sempre e nel miglior modo possibile alle esigenze di una clientela attiva, trent’anni di scene di vita vissuta. Dal primo lancio nel 1990, Clio è diventata il best-seller del Gruppo Renault in tutto il mondo, con oltre 15 milioni di unità commercializzate. Quest’auto, che più spesso di qualsiasi altra si è guadagnata il titolo di preferita dai francesi, è addirittura ascesa, dal 2013, al rango di leader del segmento B in Europa. Anche in Italia si attesta da anni come l’auto straniera più venduta e nel 2018, per la prima volta, seconda assoluta. Tra il 2012 e il 2018, ogni anno sono state vendute più unità ... Leggi su ildenaro

GlucaFerrara : @d_abbate @s_tamburini Io pure ho l'idea di comprarmi una ferrari, ma la mia prima scelta resta la Renault Clio ???? - ChrisJohnson_F1 : @SinSinner44 06 Renault Clio 1.2L una ?? - markus_auto : La Renault Clio compie 30 anni ... - Italpress : Renault Clio festeggia i 30 anni con la tecnologia E-Tech Hybrid -

Ultime Notizie dalla rete : Renault Clio La Renault Clio compie 30 anni AlVolante Auto contro moto al viale, gravissimo un giovane

1' di lettura Ancona 29/08/2020 - Schianto lungo il viale della Vittoria ad Ancona, auto contro moto: grave il centauro, volato a terra L'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di venerdì, poco dop ...

Renault Clio V 2019

Scrivi al venditore compilando il modulo sottostante.

1' di lettura Ancona 29/08/2020 - Schianto lungo il viale della Vittoria ad Ancona, auto contro moto: grave il centauro, volato a terra L'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di venerdì, poco dop ...Scrivi al venditore compilando il modulo sottostante.