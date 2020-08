Pavimento macchiato dai vasi? Ecco il rimedio giusto! (Di sabato 29 agosto 2020) Il Pavimento della vostra terrazza è sempre ricoperto da brutte macchie provocate dai vasi delle vostre amate piante? Ecco di seguito tutti i rimedi che vi permetteranno di eliminare le macchie con dei rimedi non dispensiosi Limone e bicarbonato di sodio Con due ingredienti di origine naturale, potete eliminare le eventuali macchie presenti sul vostro terrazzo. Per poterle togliere in modo definitivo, vi basterà dividere in due un grosso limone e passarlo nel bicarbonato di sodio. Sfregare il rimedio naturale direttamente sulla zona interessata e poi lavare con abbondante acqua calda. Usare il bicarbonato di sodio da solo Intingere un vecchio spazzolino da denti in un composto a base di bicarbonato di sodio e acqua. Strofinare il rimedio naturale sulla macchia causata dal vaso e poi ... Leggi su pianetadonne.blog

