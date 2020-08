Paura in centro a Palermo: piazza Castelnuovo invasa da centinaia di api. L’esperto: “E’ un buon segnale” (Di sabato 29 agosto 2020) Incredibile invasione di api in piazza Castelnuovo a Palermo. E’ accaduto ieri: la zona è stata transennata ed è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per allontanare le centinaia di insetti presenti. I commercianti, impietriti, non sono usciti dai loro negozi. “Le api vengono contro le vetrine e sono tante – avevano raccontato – aspettiamo che finiscano l’intervento per tornare a lavorare”. La maggior parte delle api si è radunata in un cestino della spazzatura. “Sono in sciamatura e solitamente in questa fase non pungono – ha spiegato Calogero Muscarella, entomologo e naturalista – l’ape regina storica ha lasciato il gruppo portandosi via una parte di api operaie per creare una nuova colonia. ... Leggi su meteoweb.eu

