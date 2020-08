Napoli, Borrelli picchiato barbaramente fuori all’ospedale: le sue condizioni (Di sabato 29 agosto 2020) E’ ricoverato al pronto soccorso del San Giovanni Bosco Francesco Emilio Borrelli, il giornalista e consigliere regionale dei Verdi. Stamattina è stato aggredito e picchiato da un gruppo di persone, uomini e donne, che si sono scagliate contro di lui all’esterno del nosocomio. Napoli, Borrelli aggredito all’esterno del San Giovanni Bosco: le sue condizioni Le … L'articolo Napoli, Borrelli picchiato barbaramente fuori all’ospedale: le sue condizioni Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

repubblica : Consigliere regionale Borrelli aggredito da parcheggiatori abusivi: per lui setto nasale rotto - Marotta14Mauro : Si puó essere d'accordo o non con i metodi di #borrelli ma quando si passa alla violenza, non c'é piú nessun dubbio… - AntonioSpadafo4 : RT @fabbri333: Il consigliere regionale Francesco Borrelli aggredito a Napoli (è al Pronto soccorso) - rossmasp1960 : RT @PieraBelfanti: Solidarietà a Francesco Emilio #Borrelli aggredito. - Ciacono86 : Il #Rotary è nulla in confronto all’eleganza di queste persone -