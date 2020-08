Inter, l’ex Cruz: “La strada è quella giusta. Con Conte si può vincere in Italia e in Europa” (Di sabato 29 agosto 2020) Julio Cruz, ex attaccante dell’Inter, ha rilasciato un’Intervista a 90min.com parlando della squadra nerazzurra e del tecnico Antonio Conte, reduce dalla prima annata positiva a Milano anche se vissuta non con poche polemiche: “Per me l’Inter è speciale. Da qualche anno ha iniziato un nuovo percorso societario ed essere arrivati in finale di Europa League è comunque importante. Io credo che la strada sia quella giusta e spero che si possa aprire al più presto un nuovo ciclo di successi. Credo che con Conte e questi giocatori si possa lottare sia in Italia che in Europa“. In merito al futuro di Messi, ha aggiunto: “A me piacerebbe vederlo ... Leggi su sportface

