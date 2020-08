Droga, estorsione, molestie e minacce: raffica di controlli dell'Arma, un arresto e 6 denunce (Di sabato 29 agosto 2020) Continua con efficacia l'azione preventiva e repressiva sul territorio, da parte dei militari della Compagnia di Forlì. Sono diversi i posti di controllo effettuati sulle strade principali della città ... Leggi su forlitoday

Marco82079733 : @birracqui Lo tengo Vista la limitazione del contante Sono denari derivanti da prostituzione droga o estorsione. I… - 79_Alessio : RT @romatoday: roma La sua amica non paga 40 euro di droga: i pusher le chiedono 2mila euro per saldare il debito - romatoday : roma La sua amica non paga 40 euro di droga: i pusher le chiedono 2mila euro per saldare il debito… - ilmetropolitan : #Roma. Pretendono da una #prostituta 2000 € per un debito di #droga di una sua amica: 3 persone arrestate per… - Roma__SPQR : La sua amica non paga 40 euro di droga: i pusher le chiedono 2mila euro per saldare il debito… -

Ultime Notizie dalla rete : Droga estorsione Droga, estorsione, molestie e minacce: raffica di controlli dell'Arma, un arresto e 6 denunce ForlìToday Racket, politica e impresa, gli interessi della nuova Scu: salgono a 87 gli indagati dell'inchiesta “Final Blow”

Chiusa l'inchiesta che innescò la revoca della gestione di Parco Belloluogo alla famiglia Pepe. Final Blow della Procura antimafia e dei poliziotti della Squadra mobile, una indagine che ha scoperchia ...

Roma. ‘Datemi i soldi per la droga’: picchia e minaccia ripetutamente i genitori, arrestato 40enne

Nel pomeriggio, i Carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca, a conclusione di attività d’indagine, hanno arrestato un 40enne romano, senza occupazione e già noto per precedenti reati, in esecuz ...

Chiusa l'inchiesta che innescò la revoca della gestione di Parco Belloluogo alla famiglia Pepe. Final Blow della Procura antimafia e dei poliziotti della Squadra mobile, una indagine che ha scoperchia ...Nel pomeriggio, i Carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca, a conclusione di attività d’indagine, hanno arrestato un 40enne romano, senza occupazione e già noto per precedenti reati, in esecuz ...