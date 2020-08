Aggressione a Borrelli, la solidarietà di De Luca: “Condanniamo questo atto di violenza” (Di sabato 29 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Solidarietà al collega Francesco Borrelli, vittima di una violenta e inqualificabile Aggressione. Invitiamo le forze dell’ordine a perseguire i protagonisti di questo atto di violenza che condanniamo”. Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca esprime solidarietà al consigliere dei Verdi Francesco Emilio Borrelli per l’Aggressione subita stamane nel parcheggio dell’ospedale San Giovanni Bosco di Napoli. Il consigliere, da anni impegnato nella lotta ai parcheggiatori abusivi, è stato picchiato da due donne e due uomini. Borrelli si è poi recato al pronto soccorso, dove gli è stata diagnosticata la rottura del setto ... Leggi su anteprima24

chicconaples : Massima solidarietà a Francesco #borrelli per la vile aggressione subita.... è ora di dare un segnale forte alla ci… - baglivo_s : RT @federicolobuono: Piena solidarietà e auguri di pronta guarigione a Francesco #Borrelli - ora ricoverato con fratture, trauma cranico e… - federicolobuono : Piena solidarietà e auguri di pronta guarigione a Francesco #Borrelli - ora ricoverato con fratture, trauma cranico… - Napolitanteam : Aggressione Borrelli: si è costituito uno degli aggressori, le condizioni del consigliere dei Verdi -… - RosarioLavorgna : Questa è la Napoli che nessuno vorrebbe, ma è la Napoli che realmente è, e come dice la canzone l’immagine sporcata… -

Poche ore fa a Napoli, il consigliere regionale dei Verdi (candidato anche per la tornata elettorale di settembre), Francesco Emilio Borrelli è stato brutalmente picchiato e aggredito mentre insieme a ...Brutta avventura per Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale della Campania, noto per le sue battaglie di legalità. Il giornalista è stato brutalmente aggredito poche ore fa e a darne comunic ...