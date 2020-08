Addio Chadwick Boseman, morto di cancro l’attore di Black Panther (Di sabato 29 agosto 2020) E’ morto a 42 anni per un cancro al colon Chadwick Boseman, attore statunitense protagonista nel 2018 di ‘Black Panther’ della Marvel Comics. Boseman non aveva discusso pubblicamente della sua malattia, che gli era stata diagnosticata per la prima volta nel 2016, e aveva continuato a lavorare su grandi produzioni film di Hollywood. “È stato un … L'articolo Addio Chadwick Boseman, morto di cancro l’attore di Black Panther Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

