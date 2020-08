Torino, Vagnati su Belotti: «Nessun problema con lui, è innamorato di questa maglia» (Di venerdì 28 agosto 2020) Il direttore sportivo del Torino ha parlato del futuro in granata di Andrea Belotti Davide Vagnati, direttore sportivo del Torino, ha parlato in conferenza stampa. Tra gli argomenti trattati anche il futuro in granata di Andrea Belotti. «Abbiamo parlato con lui a fine campionato, poche settimane fa. Belotti è innamorato della maglia e della città, la sente sua. Non c’è Nessun tipo di problema: per me, Andrea può rimanere qui fino al termine della carriera. Lo stimo per l’atteggiamento che ha ogni giorno, è un esempio per tutti. Ha ancora due anni di contratto, non abbiamo così esigenze di incontrarsi. Pensiamo soltanto al nuovo progetto, vogliamo ... Leggi su calcionews24

