Sardegna, navi e aerei riservati per i turisti contagiati. Phi Beach: positivi 21 dipendenti (Di venerdì 28 agosto 2020) Decine di turisti, risultati positivi al coronavirus mentre erano in vacanza, e ora bloccati. Da giorni la Sardegna, che nel giro di un'estate si è trasformata da regione Covid-free a focolaio d'Italia, chiede al governo un piano di rientri in sicurezza per i lavoratori rimasti nel limbo. Ora sembra che la Protezione Civile stia mettendo a punto un programma ritorno dall'Isola. Tra le ipotesi ci sarebbe quella di un ponte aereo o una nave che possa garantire un rientro in sicurezza. Lo aveva sollecitato il coordinatore dell'Unità di crisi nord Sardegna, Marcello Acciaro: «La proposta non è caduta nel vuoto e ho notizia che la Protezione civile sta mettendo a punto un piano di rientro che sarà valutato e se ritenuto valido attuato nei prossimi giorni», spiega. ... Leggi su iltempo

