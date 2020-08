Proroga opzione donna con requisiti raggiunti nel 2021, è possibile? (Di venerdì 28 agosto 2020) Attesissima dalle lavoratrici la Proroga dell’opzione donna che tra l’altro è stata annunciata qualche settimana fa dal ministro Nunzia Catalfo. Il regime sperimentale permette alle lavoratrici autonome e a quelle dipendenti di raggiungere il pensionamento, a fronte di un ricalcolo contributivo della pensione spettante, con 8 o 9 anni di anticipo rispetto alla pensione di vecchiaia. Proroga opzione donna Una lettrice scrive per chiedere: Buongiorno , sono lavoratrice dipendente avrò 58 anni il 17/11/2020 e i 35 anni li maturo al 31/07/2021 chiedo in caso di Proroga di opzione donna per il 2021 e considerando i 12 mesi della finestra sarà ... Leggi su notizieora

Parliamo di pensioni e nello specifico di riforma pensioni 2021 visto che in molti ancora non sanno effettivamente questa che cosa prevede. Novità importanti sembrano esserci sul fronte Ape Social, Qu ...

Tra crisi economica, Recovery Plan e riapertura della scuola, il tema della riforma pensioni è solo apparentemente meno “presente” nelle dinamiche della politica ma in realtà sono in corso i primi tav ...

