Nilufar Addati assume antibiotico per curare il Covid, sul web è caos: “Gravissimo e pericolosissimo” (FOTO) (Di venerdì 28 agosto 2020) L’influencer Nilufar Addati è finita al centro del caos per alcune Instagram Stories pubblicate di recente in cui annunciato di curare il Covid con l’antibiotico. La ragazza ha ammesso che il suo medico le ha consigliato di assumere questo farmaco in quanto la febbre non scendeva. L’aver reso pubblica questa tipologia di informazione ha generato grosso fermento. Moltissimi utenti del web sono insorti per accusare la ragazza di divulgare informazioni sbagliatissime e pericolosissime. Nilufar spiega di assumere l’antibiotico contro il Covid Poche ore fa, sul profilo Instagram di Deianira Marzano è è stata pubblicata la segnalazione di un utente del web contro ... Leggi su kontrokultura

Azzurra_1926 : RT @msmartali: La cosa che mi fa ridere di più di Nilufar Addati è che porta ancora la collana che le ha regalato SetteRistoranti. - Azzurra_1926 : RT @H0sonn0: È bello leggere i messaggi dei “vip” che hanno contratto il Covid, Giulia Latini, Nilufar Addati. Come se fossero dei guerrier… - una_Promessa : Le stan di nilufar addati sono peggio di quelle della de Lellis - Fedoscore : Qualcuno può dire a Nilufar Addati che oltre a denunciare il proprio medico per averle prescritto un antibiotico pe… - araccontarlo : -