Meteo Settembre, PESSIMO più che mai. Ecco perché (Di venerdì 28 agosto 2020) Siamo quasi arrivati a conclusione dell’Estate. Le condizioni Meteo climatiche stanno già annunciando il passaggio di testimone con l’Autunno, non è un caso se nei prossimi giorni ci sarà un’escalation temporalesca che andrà a coinvolgere un po’ tutte le regioni. Stiamo parlando di dinamiche che in passato erano assolutamente normali, anzi se dopo Ferragosto non giungevano i classici temporali di fine stagione s’iniziava a parlare di tempo atmosferico anomalo. Poi, col passare degli anni e con l’arrivo del nuovo millennio, le cose sono cambiate. Un cambiamento che molti, giustamente, imputano al riscaldamento globale. Altri ritengono si tratti di semplice ciclicità climatica. PESSIMO mese di Settembre, Ecco perché A noi, ... Leggi su meteogiornale

