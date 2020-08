Marvel's Avengers dovrebbe supportare una co-op piuttosto 'arretrata' (Di venerdì 28 agosto 2020) Marvel's Avengers avrà un approccio un po' "obsoleto" alla co-op online.Lo sviluppatore di Marvel's Avengers, Crystal Dynamics, ha risposto ad alcune domande dei fan e ha spiegato in dettaglio come funzionerà la co-op nel gioco completo.Recentemente, lo sviluppatore ha confermato il contenuto generale della patch del day one e ora apprendiamo di più sulla struttura delle missioni, sulla modalità cooperativa e su alcuni dei limiti che saranno presenti al momento del lancio. Nell'ultimo post sul blog, Crystal Dynamics ha rivelato che il gioco non consentirà l'entrata in squadra durante le partite, almeno al momento del lancio.Leggi altro... Leggi su eurogamer

