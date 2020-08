Maltempo Piemonte, frana travolge la statale 34: rischio fuga di gas (Di venerdì 28 agosto 2020) Il Maltempo in Piemonte sta causando molti disagi. A Oggebbio una frana ha travolto la statale 34 del Lago Maggiore. Il Maltempo non sta dando tregua al Piemonte quest’estate. Dopo le piogge che hanno colpito la provincia di Alessandria nelle scorse settimane ora è il turno della provincia di Verbania-Cusio-Ossola. Forti temporali stanno colpendo la provincia causando disagi anche gravi alla circolazione. Nel territorio del comune di Oggebbio una frana ha bloccato la strada statale 34 del Lago Maggiore. Dopo la frana, che ha completamente bloccato la trama, i soccorritori hanno cercato di scongiurare una fuga di gas sulla strada litoranea. I vigili del fuoco sono ancora al lavoro per liberare la strada e ... Leggi su bloglive

LaStampa : L'allerta maltempo da gialla diventa arancione nel nord del Piemonte, nelle province di Novara e del Verbano-Cusio-… - DPCgov : ???? #allertaARANCIONE, sabato #29agosto, sulla Provincia Autonoma di Bolzano e su settori di Piemonte, Lombardia, Ve… - SkyTG24 : Maltempo in Piemonte, allerta meteo arancione nel nord della regione - Miti_Vigliero : RT @Ansa_Piemonte: Maltempo: colata di fango, chiusa statale del Lago Maggiore. Violento acquazzone sul nord del Piemonte #ANSA https://t.c… - flurudha : #GRANDINE #grêle #maltempo #temporale #tempesta #hailstorm #hail #grad #nevreme #nevrijeme #???? #Grandinata #Italx… -