Ligue 1, buona la prima del Lione: Dijon battuto 4-1 in rimonta (Di venerdì 28 agosto 2020) Inizia bene il campionato del Lione, che a meno di dieci giorni dalla sconfitta in semifinale di Champions con il Bayern Monaco è già tornato in campo nella Ligue 1 2020/2021. Gli uomini di Rudi Garcia, che hanno ottenuto il rinvio della loro prima giornata, hanno superato il Dijon per 4-1 in rimonta. Lione-Dijon 4-1, GLI HIGHLIGHTS (VIDEO) La partita in realtà non era iniziata nel migliore dei modi, dal momento che gli ospiti erano passati in vantaggio al 14′ grazie al gol di Scheidler. Nel finale di primo tempo però il Lione ha completamente ribaltato la situazione in sette minuti: al 39′ il pareggio di Memphis Depay su rigore, poi al 45′ il vantaggio dei padroni di casa con l’autogol di Lautoa e un ... Leggi su sportface

