Josep Pedrerol del Chiringuito: “Messi non può andar via dalla porta di servizio, è un patrimonio del club” (Di venerdì 28 agosto 2020) Josep Pedrerol conduttore del programma El Chiringuito, ha rilasciato il suo pensiero sull’attuale situazione Messi-Bartomeu-Barcellona: “Messi non può andar via dalla porta di servizio, è un patrimonio del club. Bartomeu lo dichiari incedibile e lo faccia arrivare a fine contratto”. Foto: Marca L'articolo Josep Pedrerol del Chiringuito: “Messi non può andar via dalla porta di servizio, è un patrimonio del club” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Noovyis : (Josep Pedrerol del Chiringuito: “Messi non può andar via dalla porta di servizio, è un patrimonio del club”) Play… - Ferlandismo_RM : Tiene un plato improvisado jajsjskjakk JOSEP PEDREROL - PaulaaGancedo : Ibai hablando con Josep Pedrerol JAJAJAJAJJSJSJSJSJSJSJAJAJAJ -

Ultime Notizie dalla rete : Josep Pedrerol Josep Pedrerol del Chiringuito: “Messi non può andar via dalla porta di servizio, è un patrimonio del club” alfredopedulla.com El Chiringuito è sicuro: “Messi via? Solo se Bartomeu resta! Il Barcellona vuole monetizzare, ecco quanto chiede”

Oltre all’incontro tra Antonio Conte e la società per la sua permanenza all’Inter, oggi è stata anche la giornata di Lionel Messi. In Spagna ed in Argentina sono rimbalzate le voci sulla scelta della ...

El Chiringuito TV a sorpresa: “Se Messi si libera a parametro zero Florentino Perez lo prende immediatamente!”

La giornata di ieri è stata abbastanza interlocutoria sul fronte Messi. Né il presidente del Barcellona, Bartomeu, né il nuovo allenatore Koeman, infatti, si sono voluti sbilanciare in merito al suo f ...

Oltre all’incontro tra Antonio Conte e la società per la sua permanenza all’Inter, oggi è stata anche la giornata di Lionel Messi. In Spagna ed in Argentina sono rimbalzate le voci sulla scelta della ...La giornata di ieri è stata abbastanza interlocutoria sul fronte Messi. Né il presidente del Barcellona, Bartomeu, né il nuovo allenatore Koeman, infatti, si sono voluti sbilanciare in merito al suo f ...