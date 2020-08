Germania, indice sentiment consumatori GFK in peggioramento a settembre (Di venerdì 28 agosto 2020) (Teleborsa) – Previsto un peggioramento della fiducia dei consumatori tedeschi a settembre, dopo la temporanea risalita dei mesi estivi, favorita dalla fine del lockdown. Ad alimentare il pessimismo anche la seconda ondata di contagi in Germania. L’indice GFK, in base al sondaggio condotto questo mese, evidenzia per settembre un valore ancora negativo di -1,8 punti, che si confronta con -0,2 punti del mese precedente (dato rivisto da un preliminare -0,3). Il dato è peggiore delle attese degli analisti che avevano indicato un valore di +1,2 punti. Leggi su quifinanza

MarinaPunto1 : RT @sonoclaudio: Tralascio la questione degli #Scuolabus pieni per 15 minuti (non mi è chiaro, però, cosa accade dal 16° minuto ??). Osservo… - Marco_Bello1 : RT @sonoclaudio: Tralascio la questione degli #Scuolabus pieni per 15 minuti (non mi è chiaro, però, cosa accade dal 16° minuto ??). Osservo… - sonoclaudio : Tralascio la questione degli #Scuolabus pieni per 15 minuti (non mi è chiaro, però, cosa accade dal 16° minuto ??).… - ConfindustriaUd : In #Germania l'indice sulle aspettative #export in agosto è passato da 7,5 a 5,1 punti, dopo il forte aumento regis… - infoiteconomia : Germania, indice IFO agosto oltre attese -

Ultime Notizie dalla rete : Germania indice Germania, indice sentiment consumatori GFK in peggioramento a settembre Il Messaggero Germania, calo fiducia consumatori mette in dubbio forte ripresa - Gfk

BERLINO (Reuters) - La fiducia dei consumatori tedeschi è peggiorata in vista di settembre, facendo sorgere qualche dubbio sul fatto che la spesa delle famiglie nella prima economia europea sia abbast ...

Germania, indice sentiment consumatori GFK in peggioramento a settembre

(Teleborsa) - Previsto un peggioramento della fiducia dei consumatori tedeschi a settembre, dopo la temporanea risalita dei mesi estivi, favorita dalla fine del lockdown. Ad alimentare il pessimismo a ...

BERLINO (Reuters) - La fiducia dei consumatori tedeschi è peggiorata in vista di settembre, facendo sorgere qualche dubbio sul fatto che la spesa delle famiglie nella prima economia europea sia abbast ...(Teleborsa) - Previsto un peggioramento della fiducia dei consumatori tedeschi a settembre, dopo la temporanea risalita dei mesi estivi, favorita dalla fine del lockdown. Ad alimentare il pessimismo a ...