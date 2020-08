Francia, inflazione indicata in rallentamento in agosto (Di venerdì 28 agosto 2020) (Teleborsa) – Torna a frenare l’inflazione in Francia ad agosto. Secondo la stima preliminare diffusa dall’Istituto Statistico Nazionale Francese (INSEE), i prezzi al consumo hanno registrato una variazione pari a -0,1% su mese dopo il +0,4% di luglio. L’inflazione mostra così una decelerazione della crescita tendenziale allo 0,2% dallo 0,8% precedente. L’indice armonizzato, una misura utilizzata dalla BCE, ha segnato una variazione tendenziale pari allo 0,2% dallo 0,9% precedente, mentre su mese la variazione è pari a -0,1% (precedente +0,4%). In frenata anche i prezzi alla produzione del mese di luglio, che hanno registrato su mese una variazione pari a +0,4% dopo il +0,6% di giugno. Su anno i prezzi hanno segnato un -2,1% da -2,2%. I prezzi dei prodotti destinati al ... Leggi su quifinanza

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 28 ago - I prezzi al consumo in Francia ad agosto sono scesi dello 0,1% con l'inflazione che rallenta a +0,2% su anno dallo 0,8% di luglio. E' la stima diffusa d ...

