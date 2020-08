Francia, confermato crollo PIL nel 2° trimestre (Di venerdì 28 agosto 2020) (Teleborsa) – Confermata la violenta frenata dell’economia francese nel secondo trimestre dell’anno, causata dalla pandemia di Covid-19 e dalle misure di lockdown, che hanno pesato su gran parte del periodo di osservazione. La stima dettagliata e definitiva del PIL mostra per l’economia transalpina un decremento del 13,8%, in linea con la stima preliminare ed il consensus, rispetto al -5,9% del trimestre precedente. Le spese dei consumatori hanno riportato un crollo dell’11,5% a fronte del -5,8% precedente. La domanda domestica è rallentata, pesando per -12,2 punti sul PIL. Anche la domanda estera ha contribuito negativamente alla formazione del PIL per -2,5 punti. (Foto: © alexlmx / 123RF) Leggi su quifinanza

_alex91_ : @Cobretti_80 @Milestemplaris Ci stavano pensando ed anche Ndombele confermato anche dal Francia era un’idea, dopo la riunione cambio totale - superdomer : RT @agambella: Confermato. L'Italia partecipa alle manovre militari con Francia, Grecia e Cipro ma a partire da domani 26 agosto al 28 agos… - dondogliocg : RT @agambella: Confermato. L'Italia partecipa alle manovre militari con Francia, Grecia e Cipro ma a partire da domani 26 agosto al 28 agos… - etiamomnes : RT @agambella: Confermato. L'Italia partecipa alle manovre militari con Francia, Grecia e Cipro ma a partire da domani 26 agosto al 28 agos… - MercPat : RT @agambella: Confermato. L'Italia partecipa alle manovre militari con Francia, Grecia e Cipro ma a partire da domani 26 agosto al 28 agos… -