Damiano Tommasi: “Lascio il calcio, per il sistema ero un disturbatore” (Di venerdì 28 agosto 2020) “Tolgo il disturbo, lascio il calcio. L’Aic può camminare da sola, mi faccio bastare la mia scuola. Mi sto laureando in Scienze della Formazione, questo è il mio futuro. Per il sistema ero un disturbatore“. Questo l’annuncio dell’ex presidente dell’Aic, Damiano Tommasi, che nel corso di un’intervista a Il Romanista comunica la sua decisione di lasciare il mondo del calcio. “Dall’associazione ho lasciato tutti gli incarichi” spiega l’ex centrocampista della Roma, “lo dovrò fare anche formalmente in Consiglio Federale e in Fifpro, l’associazione internazionale dei calciatori. Mi stacco“. “Se mi chiama qualcuno? Diciamo che ogni tanto c’è chi tira la giacca, mi chiede di ... Leggi su sportface

sportface2016 : #calcio L'annuncio di Damiano #Tommasi: 'Tolgo il disturbo. L'#Aic può camminare da sola' - darioderrico : RT @TMW_radio: ?UFFICIALE Damiano #Tommasi abbandona la presidenza dell'#AIC: 'Tolgo il disturbo, lascio il calcio: l'Assocalciatori può c… - morenoAlmare : RT @TMW_radio: ?UFFICIALE Damiano #Tommasi abbandona la presidenza dell'#AIC: 'Tolgo il disturbo, lascio il calcio: l'Assocalciatori può c… - TMW_radio : ?UFFICIALE Damiano #Tommasi abbandona la presidenza dell'#AIC: 'Tolgo il disturbo, lascio il calcio: l'Assocalciat… -

Ultime Notizie dalla rete : Damiano Tommasi Damiano Tommasi: "Lascio il calcio, per il sistema ero un disturbatore" Sportface.it Tommasi: «Tolgo il disturbo, lascio il calcio»

L'appuntamento telefonico sa di losco: «Nel corso della giornata per me è un po' complicato. Ma possiamo sentirci sul tardi, anche dopo cena. O la mattina prima delle otto». Fissiamo alle 23,45, e la ...

Sport e razzismo: no all’indifferenza, la Nba cambia la storia dello sport

Sta succedendo qualcosa di grosso nello sport mondiale: niente più silenzio o indifferenza di fronte al razzismo. The time they are a changing: la ballata di Bob Dylan è del 1963. Cinque anni dopo i p ...

L'appuntamento telefonico sa di losco: «Nel corso della giornata per me è un po' complicato. Ma possiamo sentirci sul tardi, anche dopo cena. O la mattina prima delle otto». Fissiamo alle 23,45, e la ...Sta succedendo qualcosa di grosso nello sport mondiale: niente più silenzio o indifferenza di fronte al razzismo. The time they are a changing: la ballata di Bob Dylan è del 1963. Cinque anni dopo i p ...