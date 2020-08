Contrada, in coma a 9 anni dopo una caduta dalla bici: Giuseppe ha aperto gli occhi (Di venerdì 28 agosto 2020) Sta meglio Giuseppe, il piccolo di Contrada, a pochi chilometri da Avellino, ricoverato all’ospedale Santobono di Napoli. Sta meglio Giuseppe, il piccolo di 9 anni di Contrada, a pochi passi da Avellino, che martedì scorso è caduto dalla bici sbattendo la testa. E’ ancora presto per definire fuori pericolo le sue condizioni, ma si è … Leggi su 2anews

