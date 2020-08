Chiara Ferragni, lite con Fedez a fine vacanza: “Hai rotto il c***” (Di venerdì 28 agosto 2020) La vacanza in Sardegna di Chiara Ferragni e Fedez culmina con un litigio tra i due coniugi: cosa è successo. In questi anni tutti hanno potuto osservare come il rapporto coniugale tra Fedez e Chiara Ferragni sia solido. I due vip sono in assoluta sintonia, sia quando c’è da sposare una causa, sia quando arriva … L'articolo Chiara Ferragni, lite con Fedez a fine vacanza: “Hai rotto il c***” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

hernanvdez : dopo che mi hanno detto che charlie d’amelio è più famosa di chiara ferragni chiudo la mia cita - zazoomblog : Chiara Ferragni la scenata di Fedez: “Chiara hai rotto il c” - #Chiara #Ferragni #scenata #Fedez: - omgdrewshug : da quando chiara ferragni ha disattivato i commenti sotto i suoi post di insta? - Hopefind11 : @trash_italiano Chiara Ferragni è sempre un passo avanti ?? - afleuurdepeau : RT @yngmiki: questo tweet deve arrivare a Chiara Ferragni aiutatemi ciao Chiara -