Cerfogli (Bper): La banca del futuro? OnLife, umana e digitale (Di venerdì 28 agosto 2020) di Francesco Bellofatto OnLife, neologismo inventato dal filosofo Luciano Floridi, indica il nuovo ecosistema composto dal fattore digitale e umano. Questo termine diventa una chiave efficace per districarsi tra le sfide dell’innovazione e l’evoluzione dell’economia: “Non siamo in un’era che sta cambiando bensì in un cambio d’era – dice Pierpio Cerfogli, Vice direttore generale e Chief business officer di Bper banca, intervenendo al Giffoni Innovation Hub -. Per rimanere al passo con i tempi è necessario aggiornarsi continuamente, ascoltare le nuove generazioni, capire cosa si respira nell’aria e quali sono le tendenze”. Cerfogli, esperto in banking business models e autore del libro “2030 The Bank ... Leggi su ildenaro

Ultime Notizie dalla rete : Cerfogli Bper Cerfogli (Bper): La banca del futuro? OnLife, umana e digitale Il Denaro Giffoni, Bper e dreamers progettano la banca del futuro

Nell’ambito del Giffoni Innovation Hub, dipartimento che coordina e realizza le attività del Giffoni Film Festival nel settore dell’innovazione sociale, digitale e culturale, il vice direttore general ...

I leader dell’economia si confrontano con i giovani a Giffoni Valle Piana

Creatività e imprenditoria a dimensione di giovani. Anzi a dimensione di “dreamers”, giovani sognatori under30 che puntano a un futuro sostenibile e innovativo in cui le competenze digitali possano sp ...

Nell’ambito del Giffoni Innovation Hub, dipartimento che coordina e realizza le attività del Giffoni Film Festival nel settore dell’innovazione sociale, digitale e culturale, il vice direttore general ...Creatività e imprenditoria a dimensione di giovani. Anzi a dimensione di “dreamers”, giovani sognatori under30 che puntano a un futuro sostenibile e innovativo in cui le competenze digitali possano sp ...