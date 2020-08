Carnia, terra di frontiera: 10 ristoranti per un viaggio nel gusto (Di venerdì 28 agosto 2020) La Carnia è una delle zone meno italiane d’Italia: bellissima e verdissima, incastonata tra le Alpi Carniche, a nord di Udine. Anche per i friulani è un mondo a parte, i carnici parlano un’altra lingua rispetto a quelli di pianura, influenzata dalle confinanti Austria e Slovenia, nonché dal vicino Veneto. È una pura espressione della Mitteleuropa, dove alle chiare influenze asburgiche qui si legano quelle slovene, ungheresi, boeme ed ebraiche. E, come sempre, questo essere luogo di frontiera diventa un grande vantaggio per la cucina. Non è un caso che la Carnia possa vantare tre Chioccioline, il massimo riconoscimento che assegna Slow Food ai locali che difendono al meglio la tradizione e i prodotti del territorio. Nel caso specifico: il raro Prosciutto di Sauris, i formaggi di malga, le mele, il miele, i frutti di bosco… Leggi su vanityfair

Alla ricerca dei tipici cjarsons, frico e toc 'n braide ecco la nostra selezione di locali, dove sedersi a colpo sicuro

Alla ricerca dei tipici cjarsons, frico e toc 'n braide ecco la nostra selezione di locali, dove sedersi a colpo sicuro