Temptation Island: la terza coppia è formata da Anna e Gennaro (Di giovedì 27 agosto 2020) Ecco chi è la terza coppia ufficiale che parteciperà al programma condotto da Alessia Marcuzzi Temptation Island: presto l’edizione condotta da Alessia Marcuzzi Alessia Marcuzzi si trova in Sardegna per le registrazioni della nuova edizione di Temptation Island che sono iniziate da un paio di giorni. Quest’anno, al contrario delle due edizioni precedenti, ci sarà un cast totalmente nip. Alessia e Maria De Filippi hanno pensato che fosse meglio così perchè il pubblico si identifica di più in persone comuni che in personaggi del mondo dello spettacolo. Questa almeno è la versione ufficiale. Alessia ha conosciuto le coppie di questa nuova edizione, che ha definito eterogenee, e probabilmente il programma inizierà su Canale ... Leggi su kontrokultura

