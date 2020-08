Stop ai fumatori nelle aree e nei parchi gioco per bambini a Torino (Di giovedì 27 agosto 2020) AGI - A Torino Stop ai fumatori in giardini, parchi e altre aree verdi con giochi per i bambini e negli spazi attrezzati per lo svolgimento di attività sportive. A stabilirlo è una delibera, proposta dall'assessore all'Ambiente Alberto Unia e approvata questa mattina dalla Giunta comunale, attraverso una modifica del Regolamento del Verde pubblico e privato che, oltre a normare gli usi e gli interventi per spazi verdi di proprietà pubblica e privata, disciplina anche i comportamenti per i frequentatori di parchi e giardini cittadini. "La decisione - spiega Palazzo Civico - tiene conto della presenza, non di rado, di adulti fumatori che accompagnano i più piccoli nelle ... Leggi su agi

