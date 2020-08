Sì alla rete unica a banda larga. Via libera di Governo e maggioranza al piano Tim-Cdp. Anche Tiscali entrerà in FiberCop (Di giovedì 27 agosto 2020) Al termine del vertice di maggioranza odierno è stato dato il via libera unanime al percorso individuato fra Cassa depositi e prestiti e Tim per la costituzione della società che gestirà le infrastrutture della rete unica a banda larga. All’incontro, oltre al premier Giuseppe Conte, hanno partecipato l’Ad di Cdp, Fabrizio Palermo (nella foto) e i ministri Gualtieri, Patuanelli, Pisano, Bonafede, Franceschini e Speranza, con Andrea Orlando e Luigi Marattin. Tim e Tiscali hanno sottoscritto, inoltre, un Memorandum of Understanding per definire i termini di una partnership strategica avente ad oggetto lo sviluppo del mercato ultra-broadband attraverso la partecipazione commerciale di Tiscali al progetto di co-investimento ... Leggi su lanotiziagiornale

