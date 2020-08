PocketBook Color, l’eReader a colori perfetto per leggere i fumetti (Di giovedì 27 agosto 2020) Desiderate leggere il vostro fumetto preferito su un eReader a Colori? Potete farlo con il nuovo PocketBook Color, il primo lettore digitale in grado di visualizzare fino a 4096 Colori mantenendo sempre una resa simile alla carta stampata. Dunque, nessun affaticamento degli occhi che in genere è causato dai tradizionali display a Colori. Il nuovo PocketBook Color gode del nuovo schermo touchscreen E-Ink Kaleido da 6 pollici con risoluzione 1.072 x 1448 pixel. Lo schermo è dotato di una luce frontale, da usare all’occorrenza, che assicura una perfetta visibilità in qualsiasi condizioni di luce ambientale. È antiriflesso, perciò rende la lettura all’aperto confortevole, e come gli schermi E-Ink è ... Leggi su ilfattoquotidiano

