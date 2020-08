L’agente di Insigne: “Tanti club su di lui, ma resta a Napoli” (Di giovedì 27 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Ai microfoni di Radio Punto Nuovo è intervenuto Vincenzo Pisacane, procuratore di Lorenzo Insigne e Nikita Contini. Ecco le sue parole: Insigne – “Mi auguro possa consacrarsi a livello europeo. Già la stagione scorsa ha dimostrato di essere in ottima forma, poi vediamo cosa accadrà durante la prossima. Che Lorenzo abbia sbagliato qualche gol è vero, ma solo chi non fa non sbaglia. Ha preso una quantità incredibile di pali. È stata un’annata davvero incredibile. L’Europeo con la 10 dell’Italia? Il ragazzo è talmente tranquillo in tutto che a volte stupisce anche me. Lorenzo non soffre mai la pressione e per lui sarà soltanto un motivo di orgoglio, anziché emozione o che altro”. Mercato – “Interesse di ... Leggi su anteprima24

