Il retroscena: Fares, la Lazio ancora non chiude. L’Inter c’è (e la scelta Kolarov…) (Di giovedì 27 agosto 2020) La Lazio non riesce a chiudere l’operazione Fares. Il vertice di ieri a Formello ha ribadito gli accordi tra l’entourage di Mohamed Fares e il club di Lotito, ma non ci sono ancora le intese con Spal. Presto un incontro per provare a chiudere. ‘Ma, sempre più, all’Inter che (è vero) apprezza Emerson Palmieri ma ha da tempo un occhio di riguardo per Il classe ‘96 della Spal. La richiesta del club emiliano è di 10 milioni senza controparte, almeno le contropartite della Lazio non interessano. In questa situazione di stand-baby, se il club di Lotito non si dà una mossa, l’Inter può sorpassare. In tal senso ci sono già stati contatti concreti con la Spal. Intanto, l’Inter è forte su ... Leggi su alfredopedulla

zazoomblog : Il retroscena: Fares l’Inter si informa. Ma la Lazio resta in pole - #retroscena: #Fares #l’Inter #informa. - Noovyis : (Il retroscena: Fares, l’Inter si informa. Ma la Lazio resta in pole) Playhitmusic - -

Ultime Notizie dalla rete : retroscena Fares Il retroscena: Fares, la Lazio ancora non chiude. L’Inter c’è (e la scelta Kolarov…) alfredopedulla.com Mediaset: “Inzaghi furioso per mancati acquisti di Kumbulla, Vertonghen e Fofana. Chiede De Paul”

Un servizio Mediaset ha svelato dei curiosi retroscena sul mercato della Lazio. La Lazio si raduna, ma i volti nuovi non ci sono. Il presidente Lotito ha chiamato Igli Tare e con una sfuriata ha rinfa ...

Mediaset: «Inzaghi alterato, sfumati Vertonghen, Fofana e Kumbulla, li aveva chiesti. Fares non è prima scelta»

Un servizio di Mediaset fa il punto sul mercato della Lazio e svela alcuni retroscena. Un servizio di Mediaset svela tutta l’amarezza di Inzaghi: ad oggi sono sfumati tutti i nomi richiesti dal tecnic ...

Un servizio Mediaset ha svelato dei curiosi retroscena sul mercato della Lazio. La Lazio si raduna, ma i volti nuovi non ci sono. Il presidente Lotito ha chiamato Igli Tare e con una sfuriata ha rinfa ...Un servizio di Mediaset fa il punto sul mercato della Lazio e svela alcuni retroscena. Un servizio di Mediaset svela tutta l’amarezza di Inzaghi: ad oggi sono sfumati tutti i nomi richiesti dal tecnic ...