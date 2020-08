De Laurentiis: “Studieremo un nuovo test americano salivare per il Covid” (Di giovedì 27 agosto 2020) Durante il convegno di stamattina a Castel di Sangro, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis ha annunciato lo studio di un nuovo metodo per testare il Covid. Il Corriere dello Sport riporta le sue parole. “Finora abbiamo fatto circa 3000 tamponi nel Napoli, ora studieremo questo nuovo metodo americano che usa la saliva per testare il Covid-19 senza inserimento del tampone nel naso e nella faringe che dà fastidio dopo la terza la quarta, la quarantesima volta. Domani faremo un altro giro di tamponi, intanto”. Il presidente ha aggiunto: “Ora ho dato il via al dottor Canonico, nostro medico, di testare anche tutte le giovanili, parliamo di 300 persone. Per ora stiamo bene, siamo in 35 qui e manca solo Petagna che ha preso il virus dal ... Leggi su ilnapolista

