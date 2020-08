Compagni di scuola? No congiunti! Ecco a voi l’ultimo numero di magia del governo (Di giovedì 27 agosto 2020) Quando si dice la toppa peggio del buco… Se lo spazio non c’è, allora loro pensano di crearlo con una correzione scarabocchiata di penna allargando il concetto di congiunti.Diremmo piuttosto degno degli altri pastrocchi, l’esordio che la ministra De Micheli ha fatto nella Compagnia delle comiche con la sua proposta. Siccome lo spazio non c’è -e lo spazio non c’è perchè non hanno preso per tempo in mano la situazione, forse erano distratti con la stesura e ristesura del bando per la produzione dei banchi monoposto- hanno deciso di servirsi di un sotterfugio per sbrogliare il problema. scuolabusHanno faticosamente e goffamente fatto una “acrobazia semantica”, come direbbe il Giornale da cui riprendiamo la notizia, per superare l’ostacolo della capienza dimezzata sui bus e ... Leggi su ilparagone

matteosalvinimi : Da papà di due figli, è da DUE MESI che chiedo al ministro Azzolina a che ora entreranno in classe, per quanti gior… - AMorelliMilano : #SCUOLA DA MATTI! Il governo se ne inventa un’altra: mancano i posti per i ragazzi sugli #scuolabus? I compagni di… - GiovanniToti : L’idea è questa, sentite bene: consideriamo i compagni di scuola e di lavoro come “congiunti”, dunque potranno viag… - summo_t : RT @GiovanniToti: L’idea è questa, sentite bene: consideriamo i compagni di scuola e di lavoro come “congiunti”, dunque potranno viaggiare… - RcCamera : RT @DrenaLaPalude: Quindi grazie alla #DeMicheli essendo i compagni di classe tutti #congiunti all'uscita della scuola potremmo anche scamb… -

