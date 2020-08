Avanti un altro!, Paolo Bonolis non va in onda senza pubblico (Di giovedì 27 agosto 2020) Come sottolinea un articolo di “TPI”, ci sono vari punti interrogativi su alcuni programmi tv di successo in vista della ripartenza di settembre. “Avanti un altro!” su Canale 5 ripartirà nel 2021: il conduttore Paolo Bonolis ha bisogno della platea in studio, uno dei fattori di successo della trasmissione con ascolti da record anche in replica. Con la ripartenza dei palinsesti autunnali, come si regoleranno le produzioni televisiveArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

matteosalvinimi : Questa mattina a Pontedera (Pisa), stessa piazza. Da un lato l'incredibile voglia di cambiamento dei toscani, dall'… - nzingaretti : Dall'Europa 27,4 miliardi all'Italia per sostegno al lavoro con #Sure. Un’altra conquista. Un altro passo in avanti… - Tomtomt61123731 : RT @JohannesBuckler: “Morire sì, tocca a tutti prima o poi. Ma morire così: schernito, umiliato, con il marchio di criminale e vecchio lib… - ve10ve : RT @nzingaretti: Dall'Europa 27,4 miliardi all'Italia per sostegno al lavoro con #Sure. Un’altra conquista. Un altro passo in avanti. L'imp… - giampietrogiova : RT @JohannesBuckler: “Morire sì, tocca a tutti prima o poi. Ma morire così: schernito, umiliato, con il marchio di criminale e vecchio lib… -