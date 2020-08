Sossio e Ursula lanciano il loro profumo, ma sulla confezione c’è un errore: “Si scrive con l’apostrofo” (FOTO) (Di mercoledì 26 agosto 2020) Un po’ di ore fa Sossio e Ursula hanno annunciato il lancio del loro primo profumo. Si tratta di un progetto a cui tenevano molto e stavano lavorando da diverso tempo. Finalmente, adesso sono riusciti a coronare il loro sogno e non hanno esitato a condividere tutto con i fan. La coppia ha pubblicato sui rispettivi profili Instagram dei post legati al lancio di quest’iniziativa, ma il web non ha potuto fare a meno di notare un particolare. sulla confezione, infatti, è presente un grave errore grammaticale. L’annuncio di Sossio e Ursula Volontariamente o non, Sossio e Ursula hanno generato un po’ di sgomento in questi giorni. I due ex volti di Uomini e Donne ... Leggi su kontrokultura

zazoomblog : “Il nostro sogno si realizza”. Sossio Aruta e Ursula Bennardo l’annuncio social fa centro - #nostro #sogno… - gossipblogit : Uomini e Donne, Ursula Bennardo e Sossio Aruta si sono lasciati? La secca smentita (video) - zazoomblog : Uomini e Donne Ursula Bennardo e Sossio Aruta si sono lasciati? La secca smentita (video) - #Uomini #Donne #Ursula… - toysblogit : Uomini e Donne, Ursula Bennardo e Sossio Aruta si sono lasciati? La secca smentita (video) - zazoomblog : Sossio Aruta e Ursula Bennardo non si seguono più sui social: la decisione della coppia - #Sossio #Aruta #Ursula… -

Ultime Notizie dalla rete : Sossio Ursula Sossio Aruta e Ursula Bennardo sono in crisi prima del matrimonio? iGossip Uomini e Donne, Sossio e Ursula lanciano Sula: il loro profumo

Sossio Aruta e Ursula Bennardo, ex protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne, hanno annunciato il lancio del loro primo profumo. Uomini e Donne ha fatto sbocciare l’amore tra Sossio Aruta e Ursula ...

Grande Fratello Vip, Sossio Aruta e Ursula Bennardo in crisi prima delle nozze? La dama di Uomini e Donne fa chiarezza

Ursula Bennardo, ex dama di Uomini e Donne, fa chiarezza sul pettegolezzo che la vorrebbe in crisi con Sossio Aruta prima delle nozze con l'ex concorrente del Grande Fratello Vip.

Sossio Aruta e Ursula Bennardo, ex protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne, hanno annunciato il lancio del loro primo profumo. Uomini e Donne ha fatto sbocciare l’amore tra Sossio Aruta e Ursula ...Ursula Bennardo, ex dama di Uomini e Donne, fa chiarezza sul pettegolezzo che la vorrebbe in crisi con Sossio Aruta prima delle nozze con l'ex concorrente del Grande Fratello Vip.