Referendum delle beffe, comunque finirà per l'M5s sarà una sconfitta (Di giovedì 27 agosto 2020) comunque vada finirà un regime. Il Referendum elettorale di settembre forse non ha bisogno di tifoserie tra no e sì, come se fossero Orazi e Curiazi. Ed è probabilmente questo quello che terrorizza di più i mandarini che vorrebbero tenere in piedi la truppaglia di governo: i Cinque Stelle però hanno preteso di accendere la miccia che ora sta bruciando lentamente fino ad avvolgere di fiamme l'intero Palazzo istituzionale. Hanno tirato troppo a lungo la corda. Vale la pena di tentare un ragionamento su quello che può accadere in una consultazione referendaria nella quale si sfidano inconsapevolmente identiche volontà di farla finita con una logica di casta quanto mai lontana dal popolo. Dopo il voto, tutto è destinato a crollare – paradossalmente a prescindere dall'esito della ... Leggi su iltempo

