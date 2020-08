Paura in Salento, tromba d’aria in spiaggia: cinque feriti -Video (Di mercoledì 26 agosto 2020) Attimi di panico in Salento, dove una tromba d’aria si è abbattuta sulla spiaggia di Pescoluse: cinque persone sono rimaste ferite Una semplice giornata di mare rischia di trasformarsi in una vera e propria tragedia in Salento. Sulla spiaggia di Pescoluse, in provincia di Lecce, una violenta tromba d’aria si è abbattuta sulla spiaggia. Il tornado in pochi minuti ha spazzato via lettini ed ombrelloni dove i bagnanti stavano trascorrendo il proprio giorno di relax. A seguito del violento turbine cinque persone sono rimaste ferite, il più grave sembrerebbe essere il gestore dell’hotel che affitta ombrellone e lettini sulla spiaggia, colpito da un pezzo di legno tirato via dal ... Leggi su bloglive

