Orsi a spasso per le vie di San Sebastiano dei Marsi (Di mercoledì 26 agosto 2020) Mamma orsa e i suoi cuccioli a spasso per la frazione di San Sebastiano dei Marsi, nell'area del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Leggi su panorama

Ultime Notizie dalla rete : Orsi spasso Orsi a spasso per le vie di San Sebastiano dei Marsi Panorama Avvistamento orsi - Valle dei Laghi

N ella serata di lunedì 24 agosto una mamma orsa con 2 cuccioli a spasso per la valle. VALLELAGHI – Nella serata di ieri, lunedì 24 agosto 2020, una mamma orsa con due cuccioli sono stati avvistati da ...

Abruzzo, mamma orsa e i suoi cuccioli se ne vanno a spasso in strada

Suricato al guinzaglio a Trastevere: "Animali selvatici possono trasmettere malattie all'uomo" Le foto del suricato a spasso per le strade di Trastevere hanno suscitato l'indignazione di molti cittadi ...

