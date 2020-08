Nicola: “Grazie per questi mesi. La salvezza un successo di squadra” (Di mercoledì 26 agosto 2020) Davide Nicola, ormai ex tecnico del Genoa dopo l’addio di qualche ora fa, attraverso il suo profilo instagram ha voluto spendere parole d’elogio per i rossoblu. Questo il suo commento: “I risultati si ottengono in team e grazie al Team ne abbiamo raggiunto uno a cui tenevamo con tutti noi stessi: la permanenza del Genoa in Serie A. E’ stato in tutto e per tutto un successo di squadra: Presidente, Società, Dirigenza, Staff, Calciatori ed ogni singola persona del Genoa con cui abbiamo avuto l’onore di collaborare in questi sette lunghi bellissimi mesi. Vi ringrazio sentitamente! Ed è stata la vittoria dei tifosi, sempre e comunque al nostro fianco: donne e uomini di cuore a cui auguro di vivere assieme al Club le più grandi soddisfazioni sotto questi ... Leggi su alfredopedulla

Grazie Nicola salvezza e un derby vinto

