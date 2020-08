Morto il padre di Spielberg, aveva 103 anni ed era un genio dell'informatica (Di mercoledì 26 agosto 2020) Arnold Spielberg, il padre del regista Steven Spielberg, è Morto martedì per cause naturali, all'età di 103 anni. Ne dà notizia Variety. Il figlio regista era al suo fianco la notte della sua morte. Del padre Arnold, che era un ingegnere alla General Electric con l'indole dell'inventore sin da bambino, Spielberg ha detto: "Quando vedo una PlayStation, quando guardo un telefono cellulare - dalla calcolatrice più piccola a un iPad - guardo mio padre e dico: 'Mio padre e un team di geni hanno iniziato tutto questo'". Oltre a Steven, Arnold lascia tre figlie, Anne, Nancy e Sue. In una dichiarazione congiunta, i figli di Spielberg hanno detto che il ... Leggi su iltempo

