Kia Sorento - Svelata la variante ibrida plug-in (Di mercoledì 26 agosto 2020) A pochi mesi dal lancio della quarta generazione della Sorento, la Kia ha confermato l'arrivo della variante plug-in hybrid. Questa versione affiancherà la diesel 2.2 da 202 CV e la Hybrid benzina da 230 CV già annunciate, mentre i prezzi di listino per il mercato italiano non sono ancora noti. La commercializzazione in Europa è prevista all'inizio del 2021. plug-in Hybrid benzina da 265 CV. La Kia Sorento Phev utilizza lo stesso 1.6 T-GDI Smartstream benzina da 180 CV e 265 Nm con cambio automatico sei marce della Hybrid. L'unità viene però abbinata a un motore elettrico da 91 CV e 304 Nm, per una potenza totale di sistema di 265 CV e 350 Nm, mentre non è ancora nota l'autonomia in modalità elettrica. I dati relativi a consumi ed emissioni sono ... Leggi su quattroruote

ilmessaggeroit : Il Sorento 4 in Italia sarà soltanto ibrido. L'offensiva elettrificata di Kia passa anche per il nuovo Suv - travelWebTV : RT @KiaItalia: In arrivo #KiaSorento Plug-In Hybrid! Non è solo il modello con le emissioni più basse della gamma Sorento in Europa, ma è a… - ecomotorinews : IL NUOVO KIA SORENTO ORA È ANCHE PLUG IN HYBRID - KiaItalia : In arrivo #KiaSorento Plug-In Hybrid! Non è solo il modello con le emissioni più basse della gamma Sorento in Europ… - AutoMotoriNet : La nuova Kia Sorento ora è anche plug in Hybrid... -

Ultime Notizie dalla rete : Kia Sorento IL NUOVO KIA SORENTO ORA È ANCHE PLUG IN HYBRID Ecomotorinews Il Sorento 4 in Italia sarà soltanto ibrido. L'offensiva elettrificata di Kia passa anche per il nuovo Suv

MILANO - Saldamente sulla breccia da 18 anni, il Sorento rappresenta in un certo senso il testimonial dell'escalation Kia, il simbolo di un cammino che ha portato il marchio coreano dall'iniziale pres ...

