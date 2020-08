Inter, Conte in sede per pianificare il mercato (Di mercoledì 26 agosto 2020) Antonio Conte ha svolto un’altra riunione con Zhang, Marotta e Ausilio per pianificare il mercato Dopo la pace arrivata nel tardo pomeriggio di ieri tra Antonio Conte e l’Inter, al termine dell’incontro con Steven Zhang, l’allenatore nerazzurro, come riportato da Sky Sport, si è recato nuovamente in sede quest’oggi. Una riunione svolta insieme al presidente, Marotta e Ausilio per programmare il mercato e pianificare il futuro prima di partire per le vacanze. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

