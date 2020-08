Il MASI Lugano svela le mostre autunnali (Di mercoledì 26 agosto 2020) Il MASI di Lugano, Museo d’arte della Svizzera italiana, presenta per l’autunno 2020 5 esposizioni il cui comune denominatore è l’arte contemporanea ticinese Il Museo d’arte della Svizzera italiana presenta per l’autunno 2020 cinque esposizioni il cui comune denominatore è l’arte contemporanea ticinese. Tra fine agosto e novembre 2020 verranno presentate una serie di mostre… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

pattychiari65 : “Delirium Alpinum” al MASI di Lugano con le proiezioni delle fotografie di Lois Hechenblaikner. Attività dopo sci s… -

Ultime Notizie dalla rete : MASI Lugano

Corriere Nazionale

L’attuale primo cittadino, sostenuto da otto liste fra cui il Pd, imposta la campagna sui risultati raggiunti in 5 anni di amministrazione.Per prendere il posto di Dario Rollo i candidati per 24 posti in Consiglio comunale sono 340. Nel 2016 al primo turno votarono 19.965 elettori CASCINA — L'esito per la conquista del municipio di Casci ...