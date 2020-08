Fabio Rovazzi personaggio in Call of Duty, l’annuncio del cantante (Di mercoledì 26 agosto 2020) Un personaggio con il volto e i movimenti di Fabio Rovazzi sarà presente nel nuovo capitolo della saga di videogiochi di Call of Duty. Nelle settimane scorse la nota società produttrice di videogiochi Activision ha diffuso alcune anticipazioni riguardo alla stagione 5 di “Call of Duty: Modern Warfare”. Diversi indizi sul web suggeriscono da alcune ore la partecipazione del popolare cantante italiano Fabio Rovazzi nelle vesti di un nuovo personaggio selezionabile all’interno del gioco. La saga di “Call of Duty”, di cui Rovazzi è un noto appassionato, è la più celebre serie di videogame di ... Leggi su bloglive

