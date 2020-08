Ella Stevens, 13 anni e in testa solo la Ferrari in F1 (Di mercoledì 26 agosto 2020) Ella Stevens ha 13 anni, guida i kart ed è già diventata campionessa britannica nElla BirelART Cadet Class e 2018 LGM Privateer Champion. Ha un sogno nel cassetto, quello di diventare la prima pilota donna a pilotare una Ferrari di Formula 1. Nata a Kingswood, nel Gloucestershire il 10 settembre 2006, ha debuttato nelle corse nel 2015 a soli 9 anni. In uno sport dominato dagli uomini la sua sembra una missione verso il successo. Ma sta lottando per avere la possibilità di guidare una monoposto in Formula 1 per la squadra più famosa al mondo: la Ferrari. E il prossimo autunno Ella Stevens affronterà una serie di sfide sul circuito del Paul Ricard in Francia, il cui premio finale ... Leggi su sport.periodicodaily

motorboxcom : #F1 Il programma 'Girls on Track' potrebbe avere già la sua prima candidata: Ella Stevens, 13 anni e un entourage g… - PinkChristen : Ella Stevens -

Ultime Notizie dalla rete : Ella Stevens Ella Stevens, 13 anni e in testa solo la Ferrari in F1 Periodico Daily - Notizie Pirlo alla Juve, più follia che fascino. Ma se Agnelli azzecca questa diventa un mito

ella scelta di Pirlo come nuovo allenatore della Juve ci sono elementi in forte contrasto tra di loro. C’è sicuramente fascino, perché tutti abbiamo amato Andrea da calciatore e abbiamo sognato un gio ...

Da Grande Stevens al Maestro: chi è Valentina Baldini, la mamma dei gemelli di Pirlo FOTO

Non si sa molto di lei a parte queste informazioni: lei e Pirlo amano mantenere una certa riservatezza. RISERVATI - Prima di mettersi con Pirlo, Valentina Baldini aveva avuto una lunga relazione con R ...

ella scelta di Pirlo come nuovo allenatore della Juve ci sono elementi in forte contrasto tra di loro. C’è sicuramente fascino, perché tutti abbiamo amato Andrea da calciatore e abbiamo sognato un gio ...Non si sa molto di lei a parte queste informazioni: lei e Pirlo amano mantenere una certa riservatezza. RISERVATI - Prima di mettersi con Pirlo, Valentina Baldini aveva avuto una lunga relazione con R ...