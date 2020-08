Crisanti: Scuola, chi ha febbre 37,1 non dovrebbe entrare (Di mercoledì 26 agosto 2020) “E’ chiaro che 37,5 è una soglia del tutto inadeguata per i giovani, andrebbe portata a 37,1 visto che i giovani sono spesso asintomatici“. Con queste parole si esprime il professor Andrea Crisanti in ottica della riapertura delle scuole. Stando al noto virologo, per contrastare la diffusione del coronavirus “la febbre va misurata a Scuola con strumenti uguali per tutte le scuole.” “La febbre va misurata a Scuola con strumenti uguali per tutte le scuole. Non credo che le misurazioni in 8 milioni di famiglie possano dare un risultato univoco con misurazioni in bocca, sotto l’ascella”. dichiara il professiore. “E’ chiaro che 37,5 è una soglia del tutto inadeguata per i giovani, andrebbe abbassata e portata a 37,1-37,2 visto ... Leggi su italiasera

