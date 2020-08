Covid, tre casi di positività. Pietro Pisu: "Virus non ancora sconfitto, seguiamo le fondamentali regole" (Di mercoledì 26 agosto 2020) Il Covid-19 non è stato ancora sconfitto ma grazie a queste poche e semplici regole, che ormai fanno parte del nostro comportamento quotidiano possiamo arginare il pericolo". Il sindaco di Quartucciu,... Leggi su sardegnalive

sole24ore : Covid, i tre scenari dell’Oms per l’autunno in Italia - lucianonobili : Non é così, Roberto. Se lo avessimo fatto, oggi Salvini governerebbe l’Italia coi pieni poteri, avrebbe gestito l’e… - CagliariCalcio : ?? | COMUNICATO Tre casi di positività al COVID-19. ?? - DogeMocenigo : RT @janavel7: 'Un prof su tre rifiuta il test Covid.' (Repubblica). Se è vero si dovrebbero sospendere dallo stipendio finché non lo hann… - cami_neotti : RT @janavel7: 'Un prof su tre rifiuta il test Covid.' (Repubblica). Se è vero si dovrebbero sospendere dallo stipendio finché non lo hann… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid tre Contagi, scuola, ricoveri: i 3 scenari dell’Oms per l’autunno in Italia Il Sole 24 ORE Quante probabilità ci sono di essere contagiati dal coronavirus in aereo?

È sicuro volare con il coronavirus ancora in circolazione ... su treni ad alta velocità è emerso che hanno infettato 234 passeggeri, ma nello spazio di tre file di distanza da loro hanno viaggiato in ...

IL CASO

La conseguenza diretta del discorsetto è che il premier, come accade per tutti i dossier più delicati, ha avocato a palazzo Chigi il tema - cruciale per la sopravvivenza del governo - della ripartenza ...

È sicuro volare con il coronavirus ancora in circolazione ... su treni ad alta velocità è emerso che hanno infettato 234 passeggeri, ma nello spazio di tre file di distanza da loro hanno viaggiato in ...La conseguenza diretta del discorsetto è che il premier, come accade per tutti i dossier più delicati, ha avocato a palazzo Chigi il tema - cruciale per la sopravvivenza del governo - della ripartenza ...