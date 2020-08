Bambino di 5 anni caduto dall'auto in corsa guidata dal papà: ha aperto lo sportello per sbaglio (Di mercoledì 26 agosto 2020) Un Bambino di 5 anni di Santu Lussurgiu, Oristano, è caduto dall'auto in corsa guidata dal padre sulla strada provinciale 35 che collega Modolo a Magomadas, dopo aver aperto per sbaglio lo sportello. ... Leggi su leggo

SkyTG24 : #Napoli: carabiniere salva bimbo di 10 anni che non riusciva a respirare - agorarai : 'Solo un ipocrita può dire che a un bambino di 6 anni puoi far mettere la mascherina per 6 o 8 ore. Impossibile.' M… - Gazzetta_it : #Messi, il bambino che non cresceva e ha vinto tutto: i suoi 20 anni da fenomeno in Catalogna - esilisola : La maggior parte delle persone che si dichiarano bilingue usano un vocabolario pari a quello di un bambino di 5 ann… - GiorgioIntini : RT @Ma_Do_Sd: Rido perché i giornalisti italiani prendono in giro Gazidis perché non parla ancora italiano e nel frattempo non si accorgono… -

Ultime Notizie dalla rete : Bambino anni Un bambino di 6 anni salva un raro esemplare di riccio albino La Stampa Mantova, i ladri portano via il tablet alla bambina farfalla

«Il tablet è l’unico svago della bambina e quei documenti sono fondamentali ... dicono ancora i famigiari della bimba, che ha sei anni – ma i documenti sono fondamentali, chiediamo ai ...

Traguardo storico! L’Africa è ufficialmente libera dalla polio

Libera dalla poliomenite! Il poliovirus è stato finalmente eradicato in Africa dopo 25 anni e migliaia di casi di paralisi e deformazioni tra i bambini del continente. Un passaggio storico, ma la poli ...

«Il tablet è l’unico svago della bambina e quei documenti sono fondamentali ... dicono ancora i famigiari della bimba, che ha sei anni – ma i documenti sono fondamentali, chiediamo ai ...Libera dalla poliomenite! Il poliovirus è stato finalmente eradicato in Africa dopo 25 anni e migliaia di casi di paralisi e deformazioni tra i bambini del continente. Un passaggio storico, ma la poli ...