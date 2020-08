Ballando con le Stelle, Samuel Peron positivo al covid. Prove sospese. Mariotto: “Non doveva andare in Sardegna” (Di mercoledì 26 agosto 2020) Samuel Peron è risultato positivo al covid-19 e la Rai, nel rispetto del protocollo di sicurezza, ha sospeso le Prove di Ballando con le Stelle per due giorni. Lo show condotto da Milly Carlucci era già stato rimandato, la messa in onda era prevista per la primavera 2020 ma il lockdown aveva portato allo slittamento nella nuova stagione. A differenza di quanto circolato nelle scorse ore Rosalinda Celentano, sua compagna in pista, è risultata negativa al test a cui tutti partecipanti sono stati sottoposti il 24 agosto, primo giorno di Prove previste negli spazi Rai del Foro Italico che ora saranno bonificati. Peron era rientrato dalla Sardegna dopo aver trascorso le vacanze a Poltu Quatu, aveva postato diverse foto e ... Leggi su ilfattoquotidiano

stanzaselvaggia : Rosalinda Celentano al momento è risultata negativa al Coronavirus, quindi ahimè sono girate notizie inesatte. Risu… - repubblica : 'Ballando con le stelle', Samuel Peron positivo: sospese le prove - danieledv79 : RT @LaStampa: Samuele Peron è asintomatico. Ad annunciarlo è stata la stessa Milly Carlucci con un post. - LaStampa : Samuele Peron è asintomatico. Ad annunciarlo è stata la stessa Milly Carlucci con un post. - Affaritaliani : Covid a Ballando con le Stelle: Peron positivo, Carlucci: 'Prove sospese' -